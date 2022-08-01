Veranex Plaće

Plaće u Veranex kreću se od $83,580 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $180,900 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Veranex . Zadnje ažuriranje: 10/16/2025