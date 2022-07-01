Imenik tvrtki
Verana Health
Verana Health Plaće

Plaće u Verana Health kreću se od $161,000 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $192,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Verana Health. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $193K
Znanstvenik Podataka
Median $161K
Menadžer Proizvoda
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Verana Health je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $192,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Verana Health je $176,880.

Ostali resursi