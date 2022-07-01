Verana Health Plaće

Plaće u Verana Health kreću se od $161,000 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $192,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Verana Health . Zadnje ažuriranje: 10/16/2025