Vasion
Vasion Plaće

Plaće u Vasion kreću se od $52,260 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $125,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vasion. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $125K
IT Tehnolog
$52.3K
Prodaja
$89.6K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vasion je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $125,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vasion je $89,550.

