Varonis Plaće

Plaće u Varonis kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $203,732 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Varonis . Zadnje ažuriranje: 9/14/2025