Varonis
Varonis Plaće

Plaće u Varonis kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $203,732 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Varonis. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $204K
Prodaja
Median $110K

IT Tehnolog
$84.6K
Marketing
$134K
Menadžer Proizvoda
$204K
Regrutač
$66.5K
Prodajni Inženjer
$131K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$64.7K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Varonis je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $203,732. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Varonis je $125,409.

Ostali resursi