Imenik tvrtki
Varicent
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Varicent Plaće

Plaće u Varicent kreću se od $8,654 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $141,924 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Varicent. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $86.2K

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $142K
Menadžer Proizvoda
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Poslovni Analitičar
$73.9K
Analitičar Podataka
$8.7K
Znanstvenik Podataka
$114K
Marketing
$84.4K
Dizajner Proizvoda
$101K
Prodaja
$92.4K
Tehnički Menadžer Računa
$92K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Varicent je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $141,924. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Varicent je $92,181.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Varicent

Povezane tvrtke

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi