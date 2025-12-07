Imenik tvrtki
Valera Health
Valera Health Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in United States u Valera Health kreće se od $64.8K do $94.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Valera Health. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$74.4K - $84.8K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Valera Health?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Valera Health in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $94,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Valera Health za ulogu Menadžer Programa in United States je $64,800.

