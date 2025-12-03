Imenik tvrtki
USPS
USPS Industrijski Dizajner Plaće

Prosječna Industrijski Dizajner ukupna naknada in United States u USPS kreće se od $62.3K do $88.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u USPS. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$70.5K - $80.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u USPS?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Industrijski Dizajner u USPS in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $88,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u USPS za ulogu Industrijski Dizajner in United States je $62,250.

Ostali resursi

