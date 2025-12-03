Imenik tvrtki
USPS
USPS Korisnička Služba Plaće

Medijan Korisnička Služba paketa naknade in United States u USPS ukupno iznosi $52K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u USPS. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Medijan paketa
company icon
USPS
Customer Service Specialist
Newark, NJ
Ukupno godišnje
$52K
Razina
L3
Osnovna plaća
$52K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u USPS?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u USPS in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $88,170. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u USPS za ulogu Korisnička Služba in United States je $52,000.

Ostali resursi

