Imenik tvrtki
USI Insurance Services
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Ljudski Resursi

  • Sve Ljudski Resursi plaće

USI Insurance Services Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in United States u USI Insurance Services kreće se od $42.4K do $59.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u USI Insurance Services. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$45.9K - $53.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$42.4K$45.9K$53.3K$59.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Ljudski Resursi prijavas u USI Insurance Services za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u USI Insurance Services?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Ljudski Resursi ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u USI Insurance Services in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $59,322. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u USI Insurance Services za ulogu Ljudski Resursi in United States je $42,373.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za USI Insurance Services

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • Uber
  • Roblox
  • Stripe
  • Flipkart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usi-insurance-services/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.