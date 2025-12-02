Imenik tvrtki
Ushur
Ushur Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in India u Ushur kreće se od ₹5.04M do ₹7.32M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ushur. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

$65.3K - $75.8K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$57.6K$65.3K$75.8K$83.5K
Koji su karijerni nivoi u Ushur?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Ushur in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹7,321,085. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ushur za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in India je ₹5,044,781.

