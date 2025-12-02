Imenik tvrtki
Ushur
Ushur
Ushur Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in India u Ushur kreće se od ₹2.66M do ₹3.72M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ushur. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$32.8K - $38.2K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Ushur?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Ushur in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,719,022. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ushur za ulogu Regrutер in India je ₹2,656,444.

Ostali resursi

