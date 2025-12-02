Imenik tvrtki
UserGems
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Marketing

  • Sve Marketing plaće

UserGems Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in United States u UserGems kreće se od $144K do $201K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u UserGems. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$155K - $182K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$144K$155K$182K$201K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Marketing prijavas u UserGems za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u UserGems?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Marketing ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u UserGems in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $201,240. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UserGems za ulogu Marketing in United States je $144,480.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za UserGems

Povezane tvrtke

  • PayPal
  • Pinterest
  • Tesla
  • Flipkart
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usergems/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.