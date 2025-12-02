Imenik tvrtki
Userful
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Računovođa

  • Sve Računovođa plaće

Userful Računovođa Plaće

Prosječna Računovođa ukupna naknada in Canada u Userful kreće se od CA$33.6K do CA$48.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Userful. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$27.5K - $31.9K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$24.2K$27.5K$31.9K$35.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Računovođa prijavas u Userful za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Userful?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Računovođa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u Userful in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$48,730. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Userful za ulogu Računovođa in Canada je CA$33,579.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Userful

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • Intuit
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/userful/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.