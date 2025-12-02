Imenik tvrtki
USEReady
USEReady Prodaja Plaće

Prosječna Prodaja ukupna naknada in India u USEReady kreće se od ₹854K do ₹1.16M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u USEReady. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$10.4K - $12.6K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$9.7K$10.4K$12.6K$13.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u USEReady?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u USEReady in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,164,824. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u USEReady za ulogu Prodaja in India je ₹853,535.

Ostali resursi

