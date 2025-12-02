Imenik tvrtki
USEReady
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

USEReady Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in India u USEReady kreće se od ₹348K do ₹506K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u USEReady. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$4.5K - $5.2K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$4K$4.5K$5.2K$5.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Znanstvenik Podataka prijavas u USEReady za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u USEReady?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u USEReady in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹505,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u USEReady za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹348,397.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za USEReady

Povezane tvrtke

  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/useready/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.