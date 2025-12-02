Imenik tvrtki
User Interviews
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

User Interviews Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United States u User Interviews kreće se od $79K do $112K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u User Interviews. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$89.7K - $106K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$79K$89.7K$106K$112K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Znanstvenik Podataka prijavas u User Interviews za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u User Interviews?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u User Interviews in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $112,125. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u User Interviews za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $78,975.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za User Interviews

Povezane tvrtke

  • Pendo.io
  • DriveWealth
  • Hiretual
  • Intercom
  • Bain
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/user-interviews/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.