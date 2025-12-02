Imenik tvrtki
U.S. Government Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Medijan Analitičar Kibernetičke Sigurnosti paketa naknade u U.S. Government ukupno iznosi $115K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u U.S. Government. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Medijan paketa
company icon
U.S. Government
Cybersecurity Analyst
Washington, DC
Ukupno godišnje
$115K
Razina
Intermediate
Osnovna plaća
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u U.S. Government?
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u U.S. Government ima godišnju ukupnu naknadu od $150,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u U.S. Government za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $112,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-government/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.