Imenik tvrtki
U.S Department of State
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Objekata

  • Sve Menadžer Objekata plaće

U.S Department of State Menadžer Objekata Plaće

Prosječna Menadžer Objekata ukupna naknada in United States u U.S Department of State kreće se od $140K do $192K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u U.S Department of State. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$150K - $182K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$140K$150K$182K$192K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Menadžer Objekata prijavas u U.S Department of State za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u U.S Department of State?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Objekata ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Objekata u U.S Department of State in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $191,626. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u U.S Department of State za ulogu Menadžer Objekata in United States je $140,416.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za U.S Department of State

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/facilities-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.