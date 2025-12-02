Imenik tvrtki
U.S. Department of Energy
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Projekta

  • Sve Menadžer Projekta plaće

U.S. Department of Energy Menadžer Projekta Plaće

Medijan Menadžer Projekta paketa naknade in United States u U.S. Department of Energy ukupno iznosi $153K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u U.S. Department of Energy. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Medijan paketa
company icon
U.S. Department of Energy
Division Director
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$153K
Razina
GS-15
Osnovna plaća
$153K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u U.S. Department of Energy?
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Projekta ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u U.S. Department of Energy in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $200,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u U.S. Department of Energy za ulogu Menadžer Projekta in United States je $150,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za U.S. Department of Energy

Povezane tvrtke

  • Intuit
  • Snap
  • Databricks
  • Lyft
  • Google
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-energy/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.