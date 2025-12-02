Imenik tvrtki
U.S. Department of Energy
U.S. Department of Energy Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u U.S. Department of Energy kreće se od $46.1K do $66.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u U.S. Department of Energy. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$52.2K - $60.7K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$46.1K$52.2K$60.7K$66.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u U.S. Department of Energy?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u U.S. Department of Energy ima godišnju ukupnu naknadu od $66,830. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u U.S. Department of Energy za ulogu Informatičar (IT) je $46,051.

Ostali resursi

