U.S. Chamber of Commerce
U.S. Chamber of Commerce Pravni Plaće

Prosječna Pravni ukupna naknada in United States u U.S. Chamber of Commerce kreće se od $106K do $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u U.S. Chamber of Commerce. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$122K - $139K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$106K$122K$139K$155K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u U.S. Chamber of Commerce?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Pravni u U.S. Chamber of Commerce in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $154,580. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u U.S. Chamber of Commerce za ulogu Pravni in United States je $106,110.

