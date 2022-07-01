Imenik tvrtki
Uptake Technologies
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Uptake Technologies Plaće

Plaće u Uptake Technologies kreću se od $127,500 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $210,700 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uptake Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Znanstvenik Podataka
$150K
Softverski Inženjer
$128K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Uptake Technologies je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $210,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Uptake Technologies je $149,745.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Uptake Technologies

Povezane tvrtke

  • Intuit
  • Uber
  • PayPal
  • Flipkart
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi