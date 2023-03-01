Imenik tvrtki
Upstox
Upstox Plaće

Plaće u Upstox kreću se od $16,673 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $139,052 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Upstox. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $47.9K

Backend softverski inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $16.7K

UX dizajner

Menadžer Proizvoda
Median $35.1K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$139K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Upstox je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $139,052. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Upstox je $41,469.

