Imenik tvrtki
Upside
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Upside Plaće

Plaće u Upside kreću se od $54,888 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $251,250 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Upside. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Proizvoda
Median $230K
Dizajner Proizvoda
$134K
Regrutер
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Prodaja
Median $140K
Softverski Inženjer
$54.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$251K
UX Istraživač
$146K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Upside je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $251,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Upside je $146,228.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Upside

Povezane tvrtke

  • Freedom Mortgage
  • First Command
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Venmo
  • TD Ameritrade
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi