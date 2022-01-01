Imenik tvrtki
UPMC
UPMC Plaće

Plaće u UPMC kreću se od $75,375 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $175,000 za Aktuar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UPMC. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Softverski Inženjer
Median $93K
Aktuar
Median $175K
Računovođa
$78.4K

Poslovni Analitičar
Median $80K
Informatičar (IT)
$89.6K
Dizajner Proizvoda
$121K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$134K
Menadžer Proizvoda
$112K
Menadžer Projekta
$75.4K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$85.4K
Menadžer Tehničkih Programa
$102K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u UPMC je Aktuar s godišnjom ukupnom naknadom od $175,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UPMC je $93,000.

Ostali resursi