Uplight
Uplight Plaće

Plaće u Uplight kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $347,900 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uplight. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Softverski Inženjer
Median $160K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $189K
Analitičar Podataka
$70.4K

Znanstvenik Podataka
$196K
Ljudski Resursi
$101K
Menadžer Proizvoda
$348K
Menadžer Projekta
$98.8K
Prodaja
$109K
Menadžer Tehničkih Programa
$121K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Uplight je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $347,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Uplight je $120,600.

