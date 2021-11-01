Imenik tvrtki
Uplift
Uplift Plaće

Plaće u Uplift kreću se od $83,200 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $228,850 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uplift. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softverski Inženjer
Median $83.2K
Znanstvenik Podataka
$92.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$229K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Uplift je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $228,850. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Uplift je $92,535.

Ostali resursi