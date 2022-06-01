Imenik tvrtki
Uplers
Uplers Plaće

Plaće u Uplers kreću se od $8,572 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $108,272 za Savjetnik za Upravljanje na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uplers. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Softverski Inženjer
Median $32.4K
Menadžer Poslovnih Operacija
$92K
Poslovni Razvoj
$26.2K

Ljudski Resursi
$12K
Savjetnik za Upravljanje
$108K
Dizajner Proizvoda
$31.4K
Menadžer Projekta
$8.6K
Prodaja
$26.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Uplers je Savjetnik za Upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $108,272. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Uplers je $28,886.

