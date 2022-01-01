Imenik tvrtki
UpKeep
UpKeep Plaće

Plaće u UpKeep kreću se od $66,665 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $145,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UpKeep. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Menadžer Proizvoda
Median $145K
Prodaja
$119K
Softverski Inženjer
$66.7K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u UpKeep je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $145,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UpKeep je $119,400.

Ostali resursi