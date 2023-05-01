Imenik tvrtki
Uphold
Uphold Plaće

Plaće u Uphold kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $490,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uphold. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Znanstvenik Podataka
$151K
Ljudski Resursi
$64.7K
Softverski Inženjer
$109K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$490K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Uphold je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $490,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Uphold je $130,090.

