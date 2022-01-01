Imenik tvrtki
upGrad
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

upGrad Plaće

Plaće u upGrad kreću se od $11,000 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $53,752 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika upGrad. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Proizvoda
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Softverski Inženjer
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Prodaja
Median $11K
Znanstvenik Podataka
Median $22.6K
Poslovni Razvoj
$11.8K
Dizajner Proizvoda
$14.3K
Menadžer Programa
$45.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$49.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u upGrad je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $53,752. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u upGrad je $22,635.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za upGrad

Povezane tvrtke

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi