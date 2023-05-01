Imenik tvrtki
Upflow
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Upflow Plaće

Plaće u Upflow kreću se od $60,480 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $215,324 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Upflow. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analitičar Podataka
$103K
Menadžer Proizvoda
$96.7K
Prodaja
$67.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Softverski Inženjer
$60.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$215K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Upflow je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $215,324. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Upflow je $96,664.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Upflow

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Google
  • Stripe
  • Databricks
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi