University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Plaće

Plaće u University of Saskatchewan kreću se od $33,392 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $350,940 za Liječnik na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika University of Saskatchewan. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $49.7K
Znanstvenik Podataka
$33.4K
Liječnik
$351K

Menadžer Projekta
$108K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u University of Saskatchewan je Liječnik at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $350,940. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u University of Saskatchewan je $79,025.

