University of Maryland
University of Maryland Research Assistant Plaće

Medijan Research Assistant paketa naknade in United States u University of Maryland ukupno iznosi $33.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u University of Maryland. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
University of Maryland
Research Assistant
College Park, MD
Ukupno godišnje
$33.3K
Razina
Assistant
Osnovna plaća
$33.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Research Assistant u University of Maryland in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $38,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u University of Maryland za ulogu Research Assistant in United States je $33,280.

