Univeris
Univeris Plaće

Plaće u Univeris kreću se od $64,457 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $123,804 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Univeris. Zadnje ažuriranje: 9/14/2025

$160K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $124K
Softverski Inženjer
Median $97.7K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$64.5K

Arhitekt Rješenja
$122K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Univeris je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $123,804. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Univeris je $110,031.

