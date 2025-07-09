Imenik tvrtki
UnitedLex
UnitedLex Plaće

Plaće u UnitedLex kreću se od $11,919 ukupne godišnje naknade za Pravni na donjoj strani do $155,220 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UnitedLex. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Pravni
$11.9K
Menadžer Proizvoda
$124K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$155K

Arhitekt Rješenja
$28K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u UnitedLex je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $155,220. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UnitedLex je $76,176.

