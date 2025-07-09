UnitedLex Plaće

Plaće u UnitedLex kreću se od $11,919 ukupne godišnje naknade za Pravni na donjoj strani do $155,220 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UnitedLex . Zadnje ažuriranje: 9/21/2025