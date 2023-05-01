Imenik tvrtki
United Talent Agency
United Talent Agency Plaće

Plaće u United Talent Agency kreću se od $50,170 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $233,825 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika United Talent Agency. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $135K
Administrativni Asistent
$50.2K
Marketing
$99.5K

Menadžer Proizvoda
$221K
Menadžer Tehničkih Programa
$234K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u United Talent Agency je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $233,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u United Talent Agency je $135,000.

