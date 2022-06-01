Imenik tvrtki
United Rentals
United Rentals Plaće

Plaće u United Rentals kreću se od $60,695 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $84,575 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika United Rentals. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$84.6K
Prodaja
$62K
Softverski Inženjer
$60.7K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u United Rentals je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $84,575. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u United Rentals je $62,036.

