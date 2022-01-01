Imenik tvrtki
United Nations
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

United Nations Plaće

Plaće u United Nations kreću se od $28,858 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $167,151 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika United Nations. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $167K
Administrativni Asistent
$106K
Menadžer Poslovnih Operacija
$33.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Poslovni Analitičar
$109K
Menadžer Znanosti o Podacima
$155K
IT Tehnolog
$95.3K
Dizajner Proizvoda
$33.4K
Menadžer Proizvoda
$90.9K
Menadžer Programa
$75.3K
Menadžer Projekta
$28.9K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u United Nations je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $167,151. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u United Nations je $93,094.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za United Nations

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Coinbase
  • Roblox
  • Square
  • Netflix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi