United Nations Plaće

Plaće u United Nations kreću se od $28,858 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $167,151 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika United Nations . Zadnje ažuriranje: 9/13/2025