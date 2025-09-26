Imenik tvrtki
United Internet
United Internet Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Germany u United Internet ukupno iznosi €74.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u United Internet. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
United Internet
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€74.4K
Razina
Medior
Osnovna plaća
€74.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u United Internet?

€143K

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Softverski Inženjer در United Internet in Germany برابر کل دستمزد سالانه €86,723 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در United Internet برای نقش Softverski Inženjer in Germany برابر €74,405 است.

