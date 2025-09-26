Imenik tvrtki
United Internet
United Internet Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Germany u United Internet ukupno iznosi €96.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u United Internet. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
United Internet
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€96.7K
Razina
5
Osnovna plaća
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.1K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u United Internet?

€143K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u United Internet in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €253,718. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u United Internet za ulogu Menadžer Proizvoda in Germany je €99,728.

