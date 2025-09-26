Imenik tvrtki
United Internet
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Information Technologist (IT)

  • Sve Information Technologist (IT) plaće

United Internet Information Technologist (IT) Plaće

Medijan Information Technologist (IT) paketa naknade u United Internet ukupno iznosi €77.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u United Internet. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Ukupno godišnje
€77.5K
Razina
-
Osnovna plaća
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u United Internet?

€143K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Information Technologist (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za jobFamilies.Information Technologist (IT) u United Internet ima godišnju ukupnu naknadu od €112,490. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u United Internet za ulogu jobFamilies.Information Technologist (IT) je €77,508.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za United Internet

Povezane tvrtke

  • Dropbox
  • Stripe
  • Spotify
  • Roblox
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi