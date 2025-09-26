Imenik tvrtki
Unit4
Unit4 Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Spain u Unit4 ukupno iznosi €26.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Unit4. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Ukupno godišnje
€26.4K
Razina
L2
Osnovna plaća
€25K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.4K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Unit4?

€143K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Unit4 in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €33,763. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Unit4 za ulogu Softverski Inženjer in Spain je €26,422.

Ostali resursi