Uniswap
Uniswap Plaće

Plaće u Uniswap kreću se od $179,100 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $190,950 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uniswap. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $190K

Kripto Inženjer

Menadžer Proizvoda
$179K
Regrutač
$191K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Uniswap je Regrutač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Uniswap je $190,000.

Ostali resursi