Uniswap Plaće

Plaće u Uniswap kreću se od $179,100 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $190,950 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uniswap . Zadnje ažuriranje: 9/19/2025