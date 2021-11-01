Imenik tvrtki
Unilog
Unilog Plaće

Plaće u Unilog kreću se od $18,165 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $51,740 za Korisnička Podrška na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Unilog. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Korisnička Podrška
$51.7K
Menadžer Proizvoda
$26.7K
Softverski Inženjer
$18.2K

ČPP

El puesto mejor pagado reportado en Unilog es Korisnička Podrška at the Common Range Average level con una compensación total anual de $51,740.
La compensación total anual mediana reportada en Unilog es $26,704.

