Unigroup
Unigroup Plaće

Plaće u Unigroup kreću se od $59,706 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $91,242 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Unigroup. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Softverski Inženjer
Median $85K
Analitičar Podataka
$59.7K
Znanstvenik Podataka
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ljudski Resursi
$91.2K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Unigroup je Ljudski Resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $91,242. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Unigroup je $82,700.

