Unify Square
    • O nama

    Unify Square is a company that provides software and cloud managed services to manage and secure the world's largest Teams, Slack, Zoom, Skype for Business, and Workplace by Facebook deployments.

    http://unifysquare.com
    Web stranica
    2008
    Godina osnivanja
    150
    Broj zaposlenika
    $10M-$50M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

