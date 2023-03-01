Imenik tvrtki
Unify Consulting
Unify Consulting Plaće

Plaće u Unify Consulting kreću se od $145,725 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $221,100 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Unify Consulting. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $150K
Znanstvenik Podataka
Median $180K
Menadžment Konzultant
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Poslovni Analitičar
$151K
Poslovni Razvoj
$153K
Marketing Operacije
$146K
Dizajner Proizvoda
$172K
Arhitekt Rješenja
$221K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Unify Consulting je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $221,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Unify Consulting je $161,500.

