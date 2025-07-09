Imenik tvrtki
Uni Cards
Uni Cards Plaće

Plaće u Uni Cards kreću se od $28,550 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $67,993 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uni Cards. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $68K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $61.5K
Menadžer Znanosti o Podacima
$49.1K

Dizajner Proizvoda
$28.6K
ČPP

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Uni Cards è Softverski Inženjer con una retribuzione totale annua di $67,993.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Uni Cards è $55,268.

