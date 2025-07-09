Uni Cards Plaće

Plaće u Uni Cards kreću se od $28,550 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $67,993 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Uni Cards . Zadnje ažuriranje: 9/21/2025