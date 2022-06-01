Imenik tvrtki
UNFI
UNFI Plaće

Plaće u UNFI kreću se od $91,540 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $181,300 za Poslovni Analitičar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UNFI. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Poslovni Analitičar
$181K
Financijski Analitičar
$91.5K
Ljudski Resursi
$111K

Dizajner Proizvoda
$106K
Softverski Inženjer
$151K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u UNFI je Poslovni Analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $181,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UNFI je $110,550.

